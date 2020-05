Comércio na Região de Venda Nova tem pouco movimento pela manhã

A Região de Venda Nova registrou pouco movimento no comércio na manhã desta terça-feira (26). Após receberem o aval da prefeitura, que autorizou a retomada gradativa da atividade comercial, lojistas e consumidores estão se adaptando aos horários de funcionamento definidos pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).









Fiscais da Prefeitura orientavam à população. Segundo o diretor de fiscalização de Venda Nova, Carlos Roberto Rocha, nesta segunda-feira (25), primeiro dia da reabertura parcial do comércio, houve grande movimento no local, se comparado ao fim de semana, quando as ruas ficaram praticamente desertas.





A expectativa, segundo Carlos, é de que ao longo do dia mais consumidores apareçam, com a abertura de mais lojas, como às do shopping popular da região. “A presença da fiscalização é muito mais no sentido de orientar. É claro que se precisar de ser mais coercitivo a gente tá pronto para fazer isso também, mas no geral as pessoas estão usando máscara, as lojas estão fazendo o controle necessário, disponibilizando álcool em gel. Em geral está bom”, observa.



*Estagiária sob coordenação da subeditora Jociane Morais