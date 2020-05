Zona da Mata tem mais de 1 mil infectados por COVID-19

Juiz de Fora é a segunda no ranking do estado com 503 casos e mais 26 mortes, perdendo apenas para BH (foto: Marcos Alfredo/EM/D.A Press )

A Zona da Mata mineira, localizada no Sudeste de Minas Gerais, contabiliza 1.037 casos confirmados por coronavírus (COVID-19) e 48 mortes. A pandemia atinge 64 dos 142 municípios que compõem a região; o que corresponde a 45% do total.



Entre as cidades com mais casos confirmados – sem evolução para óbito, destaque para Juiz de Fora (503), Muriaé (103), Carangola (54), Ubá (45), Além Paraíba (38), Cataguases (28) e Santos Dumont (21).





Considerada cidade-polo na Zona da Mata, Juiz de Fora é a segunda no ranking do estado com 503 casos e mais 26 mortes, de acordo com boletim epidemiológico estadual deste domingo, 24. A cidade só perde para a capital mineira que apresenta 1.392 casos confirmados e 42 mortes.





Em decreto publicado no último dia 16, Juiz de Fora aderiu ao programa Minas Consciente - do governo de Minas - que estipula protocolos de liberação gradual das atividades no comércio e prestação de serviço.





Desde o decreto nº 13.893, de 16 de março, a cidade segue com isolamento social como prevenção ao avanço da pandemia de coronavírus.