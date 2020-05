COVID-19: McDonald's de BH doa sanduíches a moradores em situação de rua

AM

McDonald's Belo Horizonte doou durante a semana cerca de 1 mil sanduíches e batatas fritas para moradores em situação de rua. A ação, feita em conjunto com a ONG Banho Solidário, distribuiu na tarde desta sexta-feira (22) os últimos 250 sanduíches em frente à rodoviária da capital mineira. A população carente é mais atingida pelo avanço da pandemia do novo coronavírus, pois, muitas vezes, não tem acesso a cuidados e serviços básicos.

Por isso, a doação de alimentos se torna primordial quando se trata de sobreviver durante um período tão difícil. A iniciativa integra uma campanha global chamada Thank You Meal (Mc Obrigado), lançada nos Estados Unidos e que agora no Brasil tem a meta de chegar a quase 100 mil doações. O investimento é equivalente a cerca de R$ 2,5 milhões.

O voluntário Wendel Tomé, responsável pelo grupo Banho Solidário, destaca a importância de ações como essa: "Hoje foi uma surpresa, muitos conhecem o McDonald’s, mas nunca tiveram a oportunidade de experimentar. A gente recebe todo tipo de agradecimento, recebemos até poesia, de um artista de rua. É muito gratificante”, afirma.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o McDonald’s adicionou doses extras de solidariedade e carinho nas promoções. Além da doação de alimentos para moradores em situação de rua, a empresa vem distribuindo doações para os profissionais de saúde, que estão na linha de frente ao combate à COVID-19.

Em Belo Horizonte, foram doados cerca de 1.150 sanduíches e batatas para hospitais que atendem 100% pelo SUS. Na segunda-feira (11), o Hospital Municipal de Contagem recebeu 150 sanduíches, batatas e refrigerantes.

Doação de alimentos

Responsável pelas franquias do McDonald's, a Arcos Dorados vai dar continuidade à série de ações de apoio à comunidade em meio à pandemia de COVID-19. Serão doados mais de 43 toneladas de alimentos para instituições beneficentes no país.

Esses alimentos, consistem em ingredientes utilizados no menu dos restaurantes da rede, como carne, ovos, tomate, cenoura, alface, mix de folhas e cebola, entre outros.

"A união de todos neste momento delicado é imprescindível para vencermos juntos a batalha contra a COVID-19. Estamos direcionando parte do nosso estoque de ingredientes para organizações que estão na linha de frente no combate à fome, garantindo a alimentação das pessoas mais necessitadas neste momento", afirma Paulo Camargo, Presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina