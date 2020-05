Zema garante que 'no segundo semestre as aulas retornarão'

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais (foto: Gil Leonardi/ Agência Minas)

de Minas,(Novo), declarou, na manhã desta quinta-feira (21), em entrevista à rádio Jovem Pan, que “não procede” o anúncio da volta às aulas presenciais somente no ano que vem . Para ele, de acordo com a situação do estado perante a(Sars-Cov-2), o retorno do regime letivo está sendo projetado para odeste ano.