Contagem, na Grande BH, registra mais duas mortes por coronavírus

Contagem, na Grande BH, registrou sete mortes por coronavírus até o momento (foto: Elias Ramos/Prefeitura de Contagem) Prefeitura de Contagem, cidade localizada na Grande BH, confirmou, por meio de sua Secretaria de Saúde, mais duas mortes por coronavírus no município. De acordo com a pasta, um homem de 72 anos e uma mulher de 85 anos, ambos com comorbidades, foram vítimas das complicações causadas pela COVID-19.









Com as duas mortes, Contagem contabiliza sete vidas perdidas em função da COVID-19. Os últimos dois óbitos ainda não foram registrados no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas (SES/MG).





De acordo com o boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Saúde de Contagem, nessa quarta (20), a cidade tem 108 casos confirmados de coronavírus. Já o informe publicado pela SES/MG nesta quinta aponta 126 pacientes infectados pela COVID-19 no município.