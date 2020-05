Polícia investiga tiros contra a Cidade Administrativa

iniciou nesta quinta-feira uma investigação sobre disparos de arma de fogo contra a, node. Na noite dessa quarta, policiais militares ouviram dois disparos vindos dacontra a sede do governo dee começaram a vasculhar as redondezas.

A princípio, eles não encontraram nenhuma evidência dos tiros. Horas depois, por volta das, em nova busca e com auxílio de lanternas, os policiais encontraram dois projéteis no chão do, próximo a um dos pilotis de sustentação do prédio. Duas janelas também ficaram trincadas devido ao impacto, mas não chegaram a serem perfuradas.