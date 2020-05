Hotel no Centro de BH é interditado por desrespeitar decretos sobre a COVID-19

(foto: Subsecretaria de Fiscalização da PBH/Divulgação)

foram alvo, na manhã desta quarta-feira, depela Subsecretaria de Fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte, subordinada à Secretaria Municipal de Políticas Urbanas. A ação aconteceu naApós denúncia sobre o funcionamento irregular de quatro hotéis, fiscais da regional Centro-Sul, com o apoio da Guarda Municipal, realizaram a abordagem e constataram que três deles, no entanto, estavam fechados, mas outro acabou sendo interditado., situado na Rua São Paulo, foi flagrado aberto e com movimento. Todas as pessoas, de acordo com os fiscais da PBH, estavam sem máscaras, formavam aglomeração e não adotavam nenhuma forma de preservação à saúde, conforme orientado diante doOs decretos 17.328 e 17.332, editados pelo prefeito Alexandre Kalil, proíbem o funcionamento do comércio e serviços não considerados essenciais, durante a pandemia da COVID-19. Os decretos estabelecem medidas de prevenção ao vírus para os locais permitidos de funcionar.Pela determinação, hotéis não estão proibidos de funcionar, mas devem respeitar tais medidas, o que não acontecia no Stylus Hotel que, portanto, foi obrigado a fechar as portas. Na última sexta-feira (15) a Subsecretaria de Fiscalização já havia interditado outro hotel na Rua Curitiba, também na Região Central.Caso sejam vistos em funcionamento irregular, os estabelecimentos podem ter oe, em caso de insistência em abrir,, após visita orientativa, como aconteceu esta manhã com o hotel no Centro. Se a decisão da interdição não for respeitada, pode ser aplicada multa de R$ 17.614,57 à empresa.