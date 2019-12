Fiscalização em Minas: 25 radares móveis já multam infratores nas rodovias

Os radares móveis em Minas já estão sendo usados desde 20 de dezembro (foto: PRF/Divulgação )

Osjá estão sendo flagrados porem. Desde a última sexta-feira, aestá utilizando osmineiras na, que vai seguir até março de 2020. Ao todo, são 25 aparelhos que voltaram a operar depois de decisão Judicial. O uso estava suspenso desde agosto.No dia 11 de dezembro, aatendeu a um pedido de liminar feito peloe entendeu que a falta dos radares pode causar danos à sociedade. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na última quarta-feira (18). O TRF-1 negou recurso da União e entendeu que não há motivos para anular ada 1ª instância da Justiça Federal em Brasília, que determinou a retomada do uso de medidores de velocidade móveis e portáteis.Os equipamentos móveis foram recolhidos em agosto, após a publicação de um. Na ocasião, foram revogados atos administrativos sobre a atividade de fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias e estradas federais.A Polícia Rodoviária havia pedido mais prazo para adotar medidas do ponto de vista logístico, contratual, administrativo, além de dar orientações em caráter nacional. Em nota, a PRF informou que "estudos técnicos apontaram 500 trechos de 10 quilômetros de extensão cada, com maior criticidade de acidentes de trânsito, classificados independentemente de sua causa, passíveis de serem fiscalizados com o uso de radares".