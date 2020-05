Com três casos registrados, Anvisa alerta para fraude em vacina contra a gripe

(foto: Divulgação)

Dose falsificada da vacina contra a gripe (foto: Divulgação/Anvisa) Fluarix Tetra, da empresa GlaxoSmithKline Brasil (GSK), que tem como objetivo prevenir a influenza ou gripe. Segundo a agência, as doses fraudadas são comercializadas em frasco-ampola multidose, que permite a retirada e aplicação em diversas pessoas. A vacina com registros de falsificação é a, da empresa, que tem como objetivo prevenir a influenza ou gripe. Segundo a agência, as doses fraudadas são comercializadas em, que permite a retirada e aplicação em diversas pessoas.

O produto verdadeiro, por sua vez, é fabricado pela GSK e comercializado em forma de kit, com dose única, agulha, estojo plástico (para acondicionamento da seringa e da agulha), bula e cartucho. A empresa também produz o medicamento com dez doses, mas todas as seringas são preenchidas.

Doses verdadeiras da vacina são fabricadas e comercializadas em forma de kit (foto: Divulgação/Anvisa) Diário Oficial da União, no começo do mês, uma resolução que determina a apreensão e inutilização das doses fraudadas, caso sejam encontradas. Sua comercialização e uso também estão proibidas. O órgão publicou, no, no começo do mês, uma resolução que determina adas doses fraudadas, caso sejam encontradas. Sua comercialização e uso também estão proibidas.

A Anvisa orienta para que a população e profissionais de saúde não utilizem e nem comercializem a vacina Fluarix Tetra da GSK em frasco-ampola multidose, e que notifiquem a agência caso encontrem o medicamento para ser aplicado. O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da GSK também pode ser acionado. Basta ligar para 0800 701 22 33, além do e-mail sac.brasil@gsk.com.

