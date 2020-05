Caminhão tomba no Anel Rodoviário e interdita via

Caminhão tombou no Anel Rodoviário, na altura do Km 466 (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um caminhão tombou no Anel Rodoviário, na altura do Km 466, e interditou completamente a via no sentido Vitória, na altura do Viaduto São Francisco, na tarde desta sexta-feira (15). O acidente aconteceu por volta de 13h e, segundo a BHTrans, a via foi liberada às 18h.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista estava sozinho e não se queixou de dores. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência.





Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estiveram no local (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) derramamento de óleo diesel e cloro granulado na pista e equipes dos bombeiros retiraram os fluidos e aplicaram serragem para diminuir o risco de explosão. Houvede óleo diesel e cloro granulado na pista e equipes dos bombeiros retiraram os fluidos eserragem parao risco de explosão.





Segundo a BHTrans, as linhas de ônibus 6350, 8151, 8350 e 8551 foram desviadas em função do acidente.



