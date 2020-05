Parte de imóvel desaba e deixa idoso ferido em BH

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press) ferido devido ao desabamento de parte de uma casa em construção na Rua Tupassiguari, no bairro São Geraldo, região Leste de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma laje cedeu e a vítima caiu de altura de cerca de 3m, sofrendo escoriações e sendo levado para o Pronto-Socorro do Hospital João XXIII.



SAIBA MAIS 10:33 - 14/05/2020 Homem espanca e raspa o cabelo de ex-namorada em BH

07:55 - 14/05/2020 Homem morre em acidente na BR-381, em Betim causas do incidente serão investigadas. Aparentemente, a obra está regular, inclusive sendo identificado através de placa na fachada a autorização para realizá-la e o registro do responsável técnico. Um homem de 62 anos ficoudevido aode parte de uma casa em construção na Rua Tupassiguari, no bairro São Geraldo, região Leste de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma laje cedeu e a vítimade altura de cerca de 3m, sofrendo escoriações e sendo levado para o Pronto-Socorro do Hospital João XXIII.Asdo incidente serão investigadas. Aparentemente, a obra está regular, inclusive sendo identificado através de placa na fachada a autorização para realizá-la e o registro do responsável técnico.



Em análises iniciais, o restante do imóvel não foi comprometido pela queda da laje e de parte do telhado. O proprietário não quis falar com a reportagem nem permitiu fotografar o local atingido.