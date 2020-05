Homem espanca e raspa o cabelo de ex-namorada em BH

(foto: Pixabay/Reprodução) raspados pelo ex-namorado na noite dessa quarta-feira no Bairro Serra Verde, na Região de Venda Nova. O suspeito, um homem de 29 anos, confirmou à polícia que cometeu o ato e ainda chegou a dizer aos militares que “cabelo cresce”. Ela também relatou ter sido espancada pelo homem durante a ação. Uma jovem de 19 anos teve os cabelospelo ex-namorado na noite dessa quarta-feira no Bairro Serra Verde, na Região de Venda Nova. O suspeito, um homem de 29 anos,à polícia que cometeu o ato e ainda chegou a dizer aos militares que”. Ela também relatou ter sidopelo homem durante a ação.





terminado há duas semanas. Nesse período, ela afirma que se envolveu com um outro homem e que a partir daí, o ex-namorado começou a ameaçá-la, afirmando que iria quebrar suas pernas e raspar seus cabelos. A vítima contou à Polícia Militar que tinha um relacionamento com o autor há cerca de 11 meses e que teriamhá duas semanas. Nesse período, ela afirma que se envolveu com um outro homem e que a partir daí, o ex-namorado começou a ameaçá-la, afirmando que iriasuas pernas eseus cabelos.





Nessa quarta-feira, o ex-namorado enviou uma mensagem para a mãe da vítima dizendo que iria presenteá-la com um celular e uma prancha de cabelo. O pretexto que foi usado com a conivência da própria família da jovem para atraí-la até a casa onde as agressões ocorreram.





Lá, segundo a vítima, o suspeito vendou seus olhos, disse que iria buscar os presentes e então desferiu uma pancada em sua cabeça. Também de acordo com a jovem, as agressões continuaram até o momento em que ela foi obrigada a sentar em uma cadeira onde teve os cabelos raspados pelo ex-companheiro. Em seguida, o homem ameaçou a mulher e disse que quebraria suas pernas, mas foi convencido a não fazê-lo sob a promessa de que ela reataria o namoro. Parte da ação foi filmada pelo homem.





O suspeito então disse que os dois iriam para São Paulo, mas que primeiro iriam até a casa da mulher, em Contagem, na Região Metropolitana, para que ela se despedisse da família. No local ela teve acesso ao celular do pai onde conseguiu pedir ajuda ao atual namorado que chamou a polícia. Ela ainda contou aos militares que o autor viajaria para São Paulo com o intuito de se integrar a uma facção criminosa.





Versão do suspeito





O homem disse à polícia que tem um relacionamento com a vítima e que ela é usuária de drogas. Afirmou que há poucas semanas ela conheceu um traficante e que vem se envolvendo com ele em troca dos entorpecentes. Disse ainda que, sabendo da traição, ameaçou quebrar as pernas dela e elaborou o plano com o consentimento da família da jovem. Ele confessou que raspou o cabelo da vítima “porque cabelo cresce”, mas que não à agrediu fisicamente. O suspeito afirmou também que combinou a viagem para São Paulo com a jovem e que os dois passaram na casa dos pais, mas foram surpreendidos pela chegada da viatura.





Versão da família





A mãe da jovem contou à polícia que ela é usuária de drogas e que “dá muito trabalho”. Eles confirmaram que sabiam que o genro tinha planos de raspar a cabeça da vítima e concordaram com o plano.



Os militares afirmam que a vítima não tinha hematomas e que dispensou socorro médico. Ela, o ex-namorado e os pais foram encaminhados a Delegacia de Plantão de Contagem.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais