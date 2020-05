Motoristas devem redobrar atenção no trânsito durante quarentena

Movimento nas rodovias concessionadas diminuiu cerca de 18% no mês de maio (foto: Pixabay/Reprodução) pandemia de coronavírus, o movimento nas rodovias concessionadas diminuiu cerca de 18% no mês de maio, de acordo com a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). Mesmo assim, os motoristas que precisam sair de casa durante a quarentena devem redobrar a atenção e cumprir as regras para uma direção segura, inclusive com as estradas vazias. Em meio à, o movimento nas rodovias concessionadas diminuiu cerca de 18% no mês de maio, de acordo com a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). Mesmo assim, os motoristas que precisamsair de casa durante adevem redobrar a atenção e cumprir as regras para uma direção segura, inclusive com as estradas vazias.





“Neste momento em que deve se evitar ir aos hospitais e os leitos de UTIs precisam estar à disposição das pessoas com sintomas graves de coronavírus, é a hora de dirigirmos com ainda mais atenção. Praticarmos uma direção segura é um ato de cidadania, assim como ficar em casa nesse momento", explica o superintendente de Operação da Arteris, Ricardo Gerab. Neste mês é realizado o, Campanha Anual de Segurança e Trânsito, e a companhia Arteris alerta para a importância do cumprimento das regras de trânsito.“Neste momento em que deve see os leitos de UTIs precisam estar à disposição das pessoas com sintomas graves de coronavírus, é a hora de dirigirmos com ainda mais atenção. Praticarmos uma direção segura é um ato de cidadania, assim como ficar em casa nesse momento", explica o superintendente de Operação da Arteris, Ricardo Gerab.

9 dicas da Arteris para uma viagem segura





1. Não use celular ao dirigir, ele pode aumentar em 400% o risco de acidentes

2. Direção segura é uma direção sem bebida. Se for dirigir, não beba!

3. Use sempre o cinto de segurança. Inclusive no banco de trás e em viagens de ônibus

4. Crianças devem sempre ir no banco traseiro e menores de quatros anos precisam usar cadeirinhas

5. Em caso de neblina, reduza a velocidade, use farol baixo e mantenha distância do veículo da frente. Não use o pisca alerta enquanto estiver trafegando

6. Sinalize sempre as mudanças de faixa e só ultrapasse em condições seguras.

7. Use o acostamento somente em emergência e sinalize com o triângulo e o pisca-alerta

8. Leve o carro para uma revisão antes de pegar a estrada

9. Verifique se todos os documentos estão em ordem e jamais dirija sem sua Carteira Nacional de Habilitação.