Coronavírus: prefeitura de Janaúba suspende contratos de servidores

Prefeitura Municipal de Janaúba (foto: Google Street View/Reprodução) Janaúba (71,6 mil habitantes), teve, até esta terça-feira, quatro casos confirmados da COVID-19, sem registros de óbitos pela doença, segundo a Secretaria de Saúde do Município. A pior consequência da pandemia está sendo sentida pelos servidores municipais da educação: a prefeitura da cidade suspendeu os contratos de 200 funcionários, sendo a maioria deles da área educacional.

Em entrevista ao Estado de Minas, nesta terça-feira, o prefeito de Janaúba, Carlos Isaildon Mendes (PSDB), disse que, em função da paralisação das atividades econômicas por causa das medidas de isolamento social contra a transmissão do coronavírus, a prefeitura passou a enfrentar uma grave crise financeira. “A nossa situação financeira é muito difícil diante dessa epidemia. A realidade de outras prefeituras da região é a mesma”, afirma Mendes.

Ele disse que a dispensa dos 200 contratados vai representar uma economia mensal da ordem de R$ 400 mil para o município. Carlos Isaildon alegou que, embora a previsão inicial é de que os servidores fiquem dispensados por 60 dias, ainda não sabe se poderá recontratá-los. Ele lembra que, a partir de 4 de julho, os prefeitos não mais poderão assinar contratos de servidores por causa das restrições da lei eleitoral – devido às eleições municipais, previstas para outubro.

Em comunicado, a prefeitura de Janaúba justifica que a dispensa dos servidores contratados foi “necessária para minimizar os impactos da pandemia aos cofres do município. A já configurada e expressiva redução da receita municipal e de transferências constitucionais dos recursos do estado e da União, e a incerteza dos números e de até quando perdurará esta redução acenderam um sinal de alerta a todos os municípios brasileiros, que já estão tomando medidas para contenção de gastos, objetivando o cumprimento da legislação vigente”.

A prefeitura da cidade do Norte de Minas lembra ainda que “estudos indicam que, com a atual receita e a queda na arrecadação, o município, a partir do próximo mês, não terá condições de honrar integralmente com as obrigações da folha de pagamento, que supera 50% das despesas. Além disso, por conta da já citada queda na receita municipal, caso não ocorra corte de despesas com folha de pagamento de pessoal, o município extrapolaria o limite “prudencial” a ser respeitado destes gastos, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de 51,3%. Quando este limite é atingido, os municípios devem agir para diminuir essa porcentagem e, assim, não desrespeitar o imposto pela lei”.