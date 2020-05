Coronavírus: empresa desenvolve kit de proteção para transporte coletivo

Divisória de vidro impede transmissão e o contato com as gotículas expelidas durante a fala (foto: Divulgação/Marcopolo) Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus, desenvolveu um projeto para oferecer maior segurança a motoristas, cobradores e passageiros no transporte coletivo em meio à pandemia do coronavírus. São divisórias instaladas nas posições de trabalho dos colaboradores, que servem como uma barreira de proteção. , fabricante de carrocerias de, desenvolveu um projeto para oferecer maior segurança a motoristas, cobradores e passageiros noem meio à pandemia do. São divisórias instaladas nas posições de trabalho dos colaboradores, que servem como uma





De acordo com a empresa, o sistema, que é composto por um vidro, impede a transmissão e o contato com as gotículas expelidas durante a fala, tosse ou espirro, reduzindo consideravelmente o risco de contágio pela COVID-19 dentro do ônibus. Desta forma, motoristas, cobradores e passageiros ficam mais seguros dentro do coletivo.









O sistema de ‘isolamento’ vem sendo testado por uma empresa de transporte coletivo urbano de Caxias do Sul/RS. O produto será comercializado para os empresários por meio de kit, ou seja, as duas divisórias - para motorista e cobrador.





Em Belo Horizonte e Região Metropolitana, 50 mil máscaras foram disponibilizadas pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais (Fetram) no mês passado aos motoristas e demais colaboradores do transporte coletivo.