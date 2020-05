Vazamento em rede da Copasa deixa moradores de Nova Lima sem água

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Num momento em que lavar as mãos é fundamental no combate ao novo coronavírus, um vazamento no sistema de distribuição de água da Copasa, na rede do Mutuca, afetou 36 bairros em Belo Horizonte e condomínios de Nova Lima. O problema ocorreu na rede de captação de água bruta, de 600 milímetros de diâmetro, na noite de quinta-feira (30/04) e afetava o fornecimento até a noite desta sexta-feira (01/05).



Num momento em que lavar as mãos é fundamental no combate ao novo coronavírus, um vazamento no sistema de distribuição de água da Copasa, na rede do Mutuca, afetou 36 bairros em Belo Horizonte e condomínios de Nova Lima. O problema ocorreu na rede de captação de água bruta, de 600 milímetros de diâmetro, na noite de quinta-feira (30/04) e afetava o fornecimento até a noite desta sexta-feira (01/05).

SAIBA MAIS 15:48 - 01/05/2020 Empresária lança campanha para alimentar moradores de rua de BH

12:09 - 01/05/2020 Mais de 1 milhão de testes rápidos chegam a Minas nesta sexta

15:50 - 01/05/2020 Em missa dedicada ao trabalhador, dom Walmor faz críticas: 'Todo ganancioso é inescrupuloso'



Segundo a assessoria de imprensa da Copasa, no caso dos condomínios na região, a falta de fornecimento pode não ter sido notada devido ao fato de esses locais terem grandes reservatórios.



Região afetada A Copasa informou que o serviço de reparação tinha previsão de ser concluído na madrugada deste sábado (02/05). A empresa emitiu um comunicado solicitando que haja um controle de água e que fossem evitados situações como a lavagem de passeios, irrigação de hortas e outras consideradas não essenciais até que o restabelecimento da rede.Segundo a assessoria de imprensa da Copasa, no caso dos condomínios na região, a falta de fornecimento pode não ter sido notada devido ao fato de esses locais terem grandes reservatórios.

Em Belo Horizonte foram afetados os bairros e vilas Acaba Mundo, Alto Barroca, Anchieta, Baleia, Belvedere, Cidade Jardim, Coração de Jesus, Das Mansões, Grajaú, Gutierrez, Luxemburgo, Mangabeiras, Morro do Papagaio, Nossa Senhora da Conceição, Parque das Mangabeiras, Santa Lucia, Santana do Cafezal, Santo Agostinho, Santo Antônio, São Bento, São Pedro, Serra do José Vieira, Sion, Vila Fazendinha, Vila Marçola, Vila Nossa Senhora de Fátima e Vila Paris. Em muitos deles, apenas parte desses locais foram afetados.



Em Nova Lima, condomínios localizados no Jardim da Torre, Jardinaves, Piemonte, Vale Do Sereno, Vale Dos Cristais, Vila Castela, Vila da Serra e Village Terrasse. A cidade de Nova Lima não foi afetada.