BH confirma mais 171 casos de dengue e número chega a 1.842

Mosquito Aedes aegypti também transmite zika e chikungunya (foto: NIAID/Divulgação)







Em uma semana, Belo Horizonte registrou aumento de 10% nos casos de dengue em 2020. Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a capital mineira já tem 1.842 casos confirmados da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, 171 a mais do que na semana passada: em 24 de abril, eram 1.671 casos.













No entanto, o número de casos registrado até ontem é bem maior do que o apontado pelo balanço de 27 de abril de 2018, um ano sem epidemia. Na época, de janeiro a abril, a capital somava apenas 104 casos de dengue, 94% menos do que em 2020.









(foto: Secretaria Municipal de Saúde/Divulgação)

A região de Belo Horizonte que concentra mais casos de dengue até o momento é a Leste, com 493 confirmações. Em seguida, vem a Região Nordeste, com 324 casos e Venda Nova, com 272 casos de dengue em 2020.





Vale lembrar que, além da dengue, o Aedes aegypti é transmissor da zika e da chikungunya. Desde de 17 de abril, o número de ocorrências não mudou. Foram notificados 22 casos de zika na capital e um foi confirmado. Destes, 10 foram descartados e os demais seguem em investigação. Os casos de chikungunya também se encontram estáveis, com 34 na capital.





Minas Gerais





O balanço da Secretaria de Estado de Saúde foi divulgado na última segunda-feira, 27 de abril. Desde janeiro, o estado soma 56.031 casos prováveis de dengue (suspeitos + confirmados). Cinco pessoas morreram nos municípios de Alfenas, Medina, Guaxupé, Itinga e Carneirinho. A Secretaria ainda investiga 26 mortes.









Cuidados









Retirar os pratinhos de plantas





Acondicionar o lixo em saco plástico e mantê-lo em lixeira tampada até o dia de recolhimento do Serviço de Limpeza Urbana (SLU)





Manter a caixa d’água vedada, sem deixar frestas





Realizar a limpeza das calhas e remover folhas e outros materiais que possam impedir o escoamento da água





Entregar os pneus ao Serviço de Limpeza Urbana ou mantê-los em local coberto





Tratar a piscina com cloro e limpar uma vez por semana





Manter o quintal sempre limpo e livre de qualquer material que possa se tornar um foco do Aedes aegypti A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é para que as pessoas aproveitem a quarentena em casa por conta do novo coronavírus para verificar quintais e outros espaços do imóvel que possam acumular água, onde o mosquito deposita os ovos. Veja algumas dicas: