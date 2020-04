Belo Horizonte supera 1500 casos de dengue em 2020; veja números completos

O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, zika e chikungunya (foto: Freepik)



A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte divulgou nesta sexta-feira um novo balanço sobre a dengue na capital. Segundo o órgão, 1.506 casos da doença já foram registrados na cidade em 2020. Outras 5.006 notificações estão ainda serão avaliadas; 2.515 foram investigadas e descartadas.





Em 2019, a capital mineira registrou o seu ‘recorde’ de casos de dengue, com 115.456 acometidas pela doença. Desses casos, 1.184 foram classificados pela Secretaria de Saúde como “sinais de alarme” e 51 como casos graves.





1998 (86.698 casos), 2010 (50.022 casos), 2013 (96.113 casos), 2016 (154.513).

Na série histórica de Belo Horizonte, os outros anos com maior registro de casos, além de 2019, foram),),),).

Outras doenças

Em 2020, foram confirmados nove casos de chikungunya em BH. Há 25 notificações em investigação para a doença.





um caso de zika e investiga outros 11.

Aumento dos cuidados

A recomendação é manter uma rotina semanal de verificar e eliminar focos do mosquito, com as seguintes atitudes:





- Retirar os pratinhos de plantas;



- Acondicionar o lixo em saco plástico e mantê-lo em lixeira tampada - até o dia de recolhimento do Serviço de Limpeza Urbana;



- Manter a caixa d’água vedada, sem deixar frestas;



- Realizar a limpeza das calhas e remover folhas e outros materiais que possam impedir o escoamento da água;



- Entregar os pneus ao Serviço de Limpeza Urbana ou mantê-los em local coberto;



- Tratar a piscina com cloro e limpar uma vez por semana;



- Manter o quintal sempre limpo e livre de qualquer material que possa se tornar um foco do Aedes aegypti.