Cruz Vermelha entrega doações a comunidades afetadas pelo coronavírus

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Com suas ações focadas no combate aoe direcionadas à população vulnerável, a, filial Minas Gerais (), realiza hoje e amanhã a segunda etapa da, materiais de limpeza e proteção a um total de 20 instituições que atuam junto a esse público eme no. A ação conta com o trabalho de 37Na manhã de hoje, a instituição filantrópica distribuiu refeições e lâminas de barbear (já que conservar a barba “feita” é uma das recomendação para os profissionais de saúde manterem a assepsia enquanto usam máscara) para os atendente do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), profissionais do Hospital Semper e mais quatro instituições de Belo Horizonte.À tarde, a CVB-MG visita Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, levando alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza para duas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Cada uma vai receber 160 litros de água sanitária, 80 litros de álcool 70% e 350 pares de luvas.Amanhã, o trabalho continua em 10 instituições de Belo Horizonte, além dos municípios de Contagem, Mariana, Ouro Preto, Passa Tempo, Carmópolis de Minas, Piracema, Oliveira e Itaguara. Ao todo, serão doados 3.600 litros de água sanitária, 1.600 litros de álcool 70% e 7 mil pares de luvas de procedimento, atendendo também aos profissionais que atuam no cuidado a esse público.Além dos idosos, as doações vão beneficiar a população em situação de rua, crianças e adolescentes, alcançando cerca de 800 pessoas. Uma das instituições cadastradas solicitou a doação de colchões, que a CVB-MG tinha no estoque básico que mantém para conseguir atender à tempo as demandas que surgem.“Além das instituições cadastradas, nossas ações de entrega de doações são feitas de porta em porta, sem o intermédio de prefeituras municipais, para termos certeza de que vão chegar às mãos de quem precisa. Na primeira etapa, estávamos focados na população imunodeficiente, como quem está em tratamento quimioterápico, além de casas de idosos”, explica Bernardo Eliazar, diretor da CVB-MG. Esta etapa inicial aconteceu em 21 de abril, com a entrega de doações a 24 instituições que atendem a mais de 800 idosos em Belo Horizonte sua região metropolitana.