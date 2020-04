Contagem, na Grande BH, confirma terceira morte por coronavírus na cidade

Mais um óbito por coronavírus foi registrado em Contagem, na Grande BH (foto: AFP)

confirmou, na noite desta quarta-feira (29), aporna cidade. Mais cedo, o boletim epidemiológico dajá apontava um terceiro óbito no município. De acordo com o balanço, trata-se de um, que faleceu no último domingo (26).

Segundo a administração municipal de Contagem, o idoso tinha comorbidades, como hipertensão e doença renal crônica. Ele estava internado em Belo Horizonte e havia testado positivo para o coronavírus no dia 20 de abril.









A mulher trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Ressaca, também em Contagem, e era servidora da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), no Hospital Alberto Cavalcanti, localizado no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte.





O segundo óbito foi confirmado dois dias depois, no dia 22. Trata-se de uma mulher de 64 anos, que estava internada no Hospital do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), no Centro de Belo Horizonte. De acordo com a Prefeitura de Contagem, ela faleceu no dia 20, sendo testada para a COVID-19 três dias antes. A administração municipal afirmou que ela não tinha comorbidades.





No boletim epidemiológico de Contagem desta quarta, a cidade já registrou 47 casos confirmados do coronavírus. Um óbito ainda está sendo investigado.