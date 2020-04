Doações de máscaras e kits de higiene podem salvar vidas

AM

O Lar dos Idosos São José precisa de doações de máscaras e álcool em gel, entre outras (foto: Lar dos Idosos São José/Divulgação)



Esse é o caso do Lar dos Idosos São José. Hoje, eles são responsáveis por 89 idosos, entre os quais 70% estão acamados. Depois da pandemia, os funcionários, que lidam com o maior grupo de risco do vírus, levantam campanhas e explicam o motivo da necessidade de doações, principalmente de máscaras e álcool em gel. “Está sendo um momento muito difícil para nós, que gostamos de carinho, abraço e amor. Não poder abraçar os idosos machuca. Mas estamos levando a situação com muita seriedade e tomando os devidos cuidados”, conta Ivanilde Estrela, coordenadora da instituição.





A responsável pelo local também conta que a equipe foi reduzida e que o uso de máscaras, macacão, capote e óculos são obrigatórios. “Desde o dia 13 de março iniciamos o treinamento. Evitamos ao máximo o contato com o exterior. Por isso, quem chega aqui para trabalhar precisa trocar toda a roupa e usar os materiais de proteção. Esse é o real motivo de estarmos precisando das doações. As máscaras de pano, por exemplo, precisam ser trocadas de 2 em 2 horas”, explica.





15:51 - 28/04/2020 Carnaval ajudou a propagar a COVID-19 no país? Especialista responde videochamadas todo domingo, para que os idosos, que agora estão proibidos de receber visitas, consigam falar com os familiares. “É claro, que alguns deles não têm mais ninguém. Mas fazer essas videochamadas está sendo para muitos deles um momento de felicidade. Agora que estamos proibidos de ter contato físico, muitos deles me perguntam ‘Ei, tá com raiva de mim?’ porque não entendem o que está acontecendo. Manter esse contato com a família é importante”, diz. Ivanilde conta que estabeleceu um sistema detodo domingo, para que os idosos, que agora estão proibidos de receber, consigam falar com os. “É claro, que alguns deles não têm mais ninguém. Mas fazer essas videochamadas está sendo para muitos deles um momento de felicidade. Agora que estamos proibidos de ter contato físico, muitos deles me perguntamporque não entendem o que está acontecendo. Manter esse contato com a família é importante”, diz.





Bairro Olhos D'Água, em Belo Horizonte. Para doar, basta ligar para os números: (31) 3288-1252 e (31) 991637706, acessar o site: Lar dos Idosos São José, disponível para Android e IOS. O Lar dos Idosos São José fica localizado no, em Belo Horizonte., acessar o site: http://lardosidosossaojose.org.br ou baixar o app, disponível para





Novo Céu





Outro projeto que está precisando de doações é o Projeto Assistencial Novo Céu, que desenvolve um trabalho reconhecido de acolhimento em regime de abrigo de crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral em situação de vulnerabilidade social. No momento são 56 assistidos, de 2 a 59 anos.





Na instituição Novo Céu, os cuidados são direcionados a portadores de paralisia cerebral em situação de vulnerabilidade (foto: Novo Céu/Divulgação) enfermagem Natália Guedes conta que, depois da pandemia, os voluntários foram liberados. A equipe, que não pode ser reduzida está operando da forma o mais responsável possível. “Restringimos as visitas, os voluntários foram dispensados e nem todos os funcionários estão autorizados a ficar na mesma área que os meninos. Os que vão trocam de roupa, utilizam máscara e usam muito álcool em gel”, conta. A coordenadora deNatália Guedes conta que, depois da pandemia, osforam liberados. A equipe, que não pode ser reduzida está operando da forma o mais responsável possível. “as visitas, os voluntários foram dispensados e nem todos osestão autorizados a ficar na mesma área que os meninos. Os que vão trocam de roupa, utilizam máscara e usam muito álcool em gel”, conta.





A enfermeira explica que as doações são essenciais para continuação do projeto. “É claro que todo tipo de doação é bem-vinda. Tem gente que doa pela Cemig porque a conta de luz é cara. Tem gente que ajuda no tratamento”, diz. Ela ressalta que a doação de álcool em gel e máscaras descartáveis é essencial para o combate à COVID-19.





“Eu tenho muito medo. Medo do vírus chegar ao Novo Céu. Eu oro todo dia para que isso não aconteça. Os meninos são muito limitados, muitos deles têm dificuldade respiratória”, conta a Natália. “Eu estou fazendo meu melhor, seguindo as regras e fazendo isolamento social, indo de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Tudo para evitar que esse vírus chegue lá”, finaliza.





Para doar para o Projeto Assistencial Novo Céu basta entrar em contato pelo número (31) 3368-6860 ou pelo site máscaras e álcool em gel, a instituição também está precisando de fraldas geriátricas tamanho M e seringas de 2 ml. ou pelo site https://novoceu.org.br/ . Além das, a instituição também está precisando de





Hospital da Baleia





O Hospital da Baleia, instituição filantrópica em Belo Horizonte e referência no atendimento oncológico pediátrico desde a década de 40, também está precisando de doações de máscaras. A instituição foi uma das primeiras da capital a estabelecer parceria com o poder público, passando a atender por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A doação de máscaras é essencial para enfermeiros e médicos receberem e tratarem pacientes com COVID-19.





Para receber as doações o hospital abriu uma parceria com o aplicativo de descontos “Check-in”. A cada nova assinatura do passaporte de descontos serão doados R$ 50 para a instituição. Para baixar, basta buscar por “Check-In Oficial” na GooglePlay ou Apple Store e fazer o download. Após instalar o APP, acesse o menu e clique em “ativar plano”. Preencha os dados e insira o código de desconto “BALEIA50”.





Na semana passada, respiradores que estavam inoperantes em hospitais e clínicas do estado devido a problemas de manutenção foram reformados pela Fiat e doados para o hospital.





Para fazer doações de máscaras e kit higiênicos basta acessar o site: https://hospitaldabaleia.org.br ou ligar para o número (31) 348915000.





Colaboração do leitor

Estado de Minas pediu a ajuda dos leitores para a construção dessa reportagem e solicitou, por meio de um story da nossa conta oficial no indicassem instituições que estão recebendo doações máscaras e kits higiênicos durante a pandemia de COVID-19. A campanha Quero Ajudar, Uai! vai se repetir toda semana, sempre pelo pediu a ajuda dospara a construção dessae solicitou, por meio de um story da nossa conta oficial no Instagram , quedurante a pandemia de COVID-19. A campanhavai se repetir toda semana, sempre pelo Instagram do Estado de Minas . Participe! Dessa forma, leitores de todo o estado podem contribuir com sugestões e doações, ajudando a tornar melhor a vida de quem mais precisa.

Veja a lista de sugestões dos leitores:





Hospital Evangelico - Belo Horizonte

Hospital Madre Teresa - Belo Horizonte

Hospital Alberto Cavalcanti - Belo Horizonte

Santa Casa - Belo Horizonte

Projeto Resgatai - Belo Horizonte

Sociedade São Vicente de Paulo - Belo Horizonte

Lar Dona Clara - Belo Horizonte

Asilo Nossa Senhora Piedade - Belo Horizonte

Lar dos Idosos Clotilde Martins - Belo Horizonte

Rede Solidária - Belo Horizonte

ONG Amigos de Minas - Ribeirão das Neves

Lar Dom Paulo - Contagem

Lar Maria Clara - Contagem

Casa de Idosos Vida Plena - Contagem

Casa de Mãe - Nova Lima

Lar dos Idosos Recanto da Saudade - Nova Lima

Lar São José - João Monlevade

Amigos da Casa Lar - Diamantina

Associação Pão de Santo Antônio - Diamantina

Asilo São José - Bom Despacho

Lar Espírita Paulo de Tarso - Sete Lagoas

Lar de Maria - Conselheiro Lafaiete

Lar dos Idosos José Verçosa Júnior - Sabará



