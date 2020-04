Coronavírus: Topo do Mundo registra aglomeração de pessoas em tarde de domingo

Na foto, aglomeração no Topo do Mundo (foto: WhatsApp/ Reprodução )

Mais uma cena deem meio a. Desta vez, no, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Neste domingo, dezenas de pessoas formavam uma enorme aglomeração no ponto turístico.Um leitor, que passava pela região, denunciou a situação ao. Ele - que preferiu não se identificar - contou que havia diversasse divertindo. Grande parte. Na foto, dezenas de carros estacionados.já morreram vítimas da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus, em Minas Gerais. O novo balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na manhã deste domingo.O EM também flagrou na manhã desse sábado, pessoas se exercitaram ao ar livre e próximas umas das outras em outrosNeste que é o primeiro fim de semana de uso obrigatório de máscaras, caminhantes, corredores, ciclistas e skatistas desafiaram o perigo de contágio do novo coronavírus e tomaram ruas de bairros no(Região Centro-Sul de BH) e na Região da Pampulha.Na, por exemplo, idosos, jovens, mães com crianças e donos de cães aproveitaram a manhã ensolarada na pista de caminhada. A maioria portava máscaras, mas muitos andavam com o equipamento de proteção individual a tiracolo, dependurado na cintura ou mesmo apenas envolto no pescoço.O total de casos de pacientes com suspeita da doença em Minas Gerais é de 78.232. Ontem, eram 75.929. Vale lembrar que são considerados suspeitos casos de pessoas com quadro respiratório agudo, notificado pelo serviço de saúde com suspeita de infecção pelo SARS-COV-2.Segundo o levantamento, o número de casos confirmados (que é a soma dos mortos com os pacientes em tratamento) é de 1.548, 4,5% a mais do que o boletim de ontem, quando eram 1.481 pessoas com exames positivos para a presença do vírus.Do total de mortes, 11 ocorreram em Belo Horizonte. Na capital mineira são 533 casos confirmados da doença. (Com informações de Cristiane Silva e Mateus Parreiras)