Volta ao Brasil fica mais próxima para irmãos retidos na Austrália

(foto: Acervo pessoal/Lucas Galvão Latini) A esperança de voltar para casa acendeu para os irmãos Davi e Lucas Galvão Latini, respectivamente com 22 e 27 anos. A mãe deles, a professora de educação física Ana Paula Galvão, aguarda o contato da Latam, que está planejando um resgate de seus passageiros na Austrália.



Para piorar a situação, segundo a mãe, eles terão de devolver o apartamento onde estão morando, no dia 2, a partir daí passarão por dificuldades pela falta de trabalho e estarem sozinhos fora do país.

O que diz a Latam

A Latam divulgou nota, ontem, informando que, com a crise, a empresa passou a enfrentar transtornos, incluindo restrições de entrada e saída em diversos países, além de queda da demanda.

Em função do quadro atual, houve uma redução de 95% em suas operações programadas para abril e maio desse ano 2020. Já os voos especiais estão sendo avaliados durante esse período de acordo com as necessidades e estão sujeitos a aprovação.



No total, segundo a nota, a empresa realizou 193 voos especiais e repatriou 24.684 mil pessoas provenientes de diversos países. Já foram realizadas operações de resgate na África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Peru, Portugal, entre outras localidades.



A empresa informa, ainda, que os passageiros com voos cancelados não precisam tomar nenhuma ação imediata. E que o valor do bilhete será automaticamente mantido como crédito para futuras viagens ou o passageiro poderá remarcar a data do seu voo sem nenhum custo e para quando desejar. A Latam disponibiliza as regras para alterações através do endereço eletrônico https://www.latam.com/pt_br/experiencia/coronavirus/