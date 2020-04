(foto: Gladyston Rodrigues /EM /DA Press)

Mesmo com as recomendações de isolamento social para evitar a propagação do novo coronavírus, filas em agências bancárias de BH se tornaram corriqueiras durante a pandemia. Na manhã desta quinta-feira, no entanto, a movimentação nas agências da Caixa Econômica Federal foi ainda maior. O motivo seria a dificuldade que as pessoas têm enfrentado para realizar o cadastramento e o recebimento do auxílio emergencial de R$ 600.