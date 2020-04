(foto: CEFET-MG/Divulgação)

Pensando nas dificuldades que muitas pessoas têm encontrado na hora de fazer o preenchimento do formulário do cadastro para receber o, e que muitas sequer têm acesso à internet, o Departamento de Linguagem e Tecnologia do CEFET-MG decidiu atender, a partir desta quinta-feira (23), pessoas que têm o direito ao benefício e precisam depara realizar o preenchimento do cadastro. A ação contará com o apoio de alunosda graduação e pós-graduação.