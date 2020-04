Hemominas receberá R$ 15,5 milhões para enfrentamento do coronavírus

(foto: Pixabay/Divulgação) Fundação Hemominas receberá um crédito suplementar de R$ 15,5 milhões para o enfrentamento do coronavírus. O valor foi liberado por meio de decreto publicado no último sábado (18), no Diário Oficial de Minas Gerais. receberá umpara o enfrentamento do. O valor foipor meio de decreto publicado no último sábado (18), no





18:45 - 22/04/2020 Em boletim epidemiológico, Contagem confirma segunda morte por coronavírus Romeu Zema (Novo), será destinada ao programa Combate Epidemiológico ao Coronavírus, previsto na Lei 23.632, de 2020, que fundou o Programa de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de COVID-19 e permitiu a liberação da verba extra à fundações, como a Hemominas. Para a suplementação orçamentária, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação recebido por danos decorrentes de desastres socioambientais. A abertura do crédito especial, autorizada pelo governador(Novo), seráao programa, previsto na Lei 23.632, de 2020, que fundou oe permitiu a liberação da verba extra à fundações, como a Hemominas. Para a suplementação orçamentária, serãorecursos provenientes do excesso de arrecadação recebido por danos decorrentes de desastres socioambientais.





O Projeto de Lei do governador foi aprovado pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no dia 1º de abril e autoriza a liberação do crédito especial para ações de combate à COVID-19 no total de R$ 260 milhões, o que poderá ser elevado para cerca de R$ 300 milhões.