Vídeo: Estudo pioneiro mapeia esgoto de BH para detectar coronavírus

Debaixo do asfalto, nos encanamentos da rede de esgoto de Belo Horizonte, um estudo pioneiro no Brasil procura indícios do coronavírus para ajudar a conter a pandemia. Já há pesquisas similares no mapeamento epidemiológico desse tipo na Holanda, Austrália e nos Estados Unidos.





nos órgãos do paciente ainda pode ser encontrado o coronavírus, o que indicaria a possibilidade de a transmissão ocorrer mesmo após o trato respiratório estar livre do vírus. Profissionais do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT), em parceria com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), coletam amostras de esgoto para detectar a presença do Sars-Cov-2 nos resíduos. Dados indicam a replicação ativa do vírus no sistema gastrointestinal:





Com o estudo, os pesquisadores querem ajudar a Secretária de Saúde a criar políticas sanitárias mais focadas nas regiões que apresentam maior carga viral.





Juliana ainda explica o objetivo do estudo: “A ideia é fazer a coleta das amostras de esgoto das cidades de Belo Horizonte e Contagem, em locais previamente definidos, mapeando também áreas que recebem contribuição de esgoto hospitalar”.





No laboratório, os pesquisadores processam as amostras para extrair o RNA viral e, na terceira fase, há a detecção e quantificação do vírus. Através do mapeamento da quantificação dos vírus nas fezes, os pesquisadores esperam poder inferir o número de pessoas infectadas pela COVID-19 em uma determinada região.





De acordo com os últimos números da Secretaria de Estado de Saúde de (SES- MG), divulgados nesta quarta-feira (22/4), o estado tem 1.283 casos e 47 mortes causados pelo novo coronavírus . O Brasil tem mais de 43 mil casos e 2,7 mil mortes pela COVID-19.





A professora da UFMG e subcoordenadora do INCT- Etes sustentáveis, Juliana Calábria, conta que o projeto foi motivado a partir de artigos internacionais: “Esses estudos internacionais mostraram a presença do vírus, o Sars-Cov-2, em amostras de fezes de pacientes com a COVID-19. Tanto pacientes com sintomas quanto em pacientes que já não apresentavam mais o vírus no trato respiratório, ou seja, pacientes que já não tinham mais sintomas da COVID-19 ainda excretavam o vírus nas fezes”.