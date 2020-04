Após discussão, motorista cai com carro dentro de córrego na Av. Severino Ballesteros

(foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)





Uma mulher de 39 anos ficou ferida após se envolver em um acidente na madrugada desta quarta-feira no Bairro Arvoredo, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo dela caiu dentro do córrego às margens da Avenida Severino Ballesteros Rodrigues. Segundo a PM, o acidente ocorreu após uma discussão.





SAIBA MAIS 06:00 - 22/04/2020 Pandemia de COVID-19 põe em risco o combate ao mosquito Aedes aegyti Polícia Militar (PM), a companheira contou que a mulher ferida estava fora de casa desde as 21h de ontem e chegou pouco antes das 3h. Elas tiveram uma discussão por motivos fúteis e, logo em seguida, a motorista saiu descontrolada e entrou no carro dela, um Palio vermelho, e ficou buzinando do portão da garagem. De acordo com a(PM), a companheira contou que a mulher ferida estava fora de casa desde as 21h de ontem e chegou pouco antes das 3h. Elas tiveram uma discussão por motivos fúteis e, logo em seguida, a motorista saiu descontrolada e entrou no carro dela, um Palio vermelho, e ficou buzinando do portão da garagem.





Rua Pinheiros. Momentos depois, ela foi informada que o carro da companheira atravessou a avenida e foi parar dentro do córrego.



Trânsito interditado nesta manhã para a retirada do veículo (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

Conforme a mulher, alguém do prédio abriu o portão e ela saiu pela. Momentos depois, ela foi informada que o carro da companheira atravessou a avenida e foi parar dentro do córrego.





Chegando ao local, os policiais encontraram a motorista ainda dentro do veículo, que estava com a frente bastante danificada. A mulher foi retirada e, com cortes no rosto e reclamando de dor no pé direito, foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) JK. Lá, ela ficou acompanhada por um irmão.





Somente nesta manhã o veículo foi retirado do córrego por um guincho. O trânsito precisou ser interditado para a realização dos trabalhos, por volta das 8h30. A ocorrência foi registrada na Primeira Delegacia de Polícia de Contagem.