Terceiro caso de COVID-19 é confirmado em João Monlevade

O terceiro caso de paciente com coronavírus foi confirmado em João Monlevade, na Região Central do estado. De acordo com a prefeitura, o resultado do exame saiu na segunda-feira (20). O caso ainda não foi contabilizado pela Secretaria de Estado de Saúde. O homem, de 39 anos, está internado em ambulatório no Hospital Margarida.





14:05 - 17/04/2020 Bombeiros prestam homenagem a profissionais de saúde em BH sintomas gripais leves, há aproximadamente 10 dias. O resultado do exame saiu no sábado e apresentava IgG positivo e IgM negativo, o que significa que ele já teve a doença mas, atualmente, não a transmite mais. O segundo caso na cidade foi confirmado no último sábado (18). Se trata de um homem, de 58. Ele realizou teste rápido em laboratório da rede privada após apresentar, há aproximadamente 10 dias. O resultado do exame saiu no sábado e apresentava IgG positivo e IgM negativo, o que significa que ele já teve a doença mas, atualmente, não a transmite mais.





A Prefeitura de João Monlevade reforça o pedido de que a população fique em casa e mantenha o distanciamento social.