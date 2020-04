Coronavírus: sindicato pede reabertura de bares e restaurantes em BH

Comércio começou a sofrer com os impactos da COVID-19 em março deste ano (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A. Press) Sindicato de Hotéis e Restaurantes e Bares (Sindhorb) de Belo Horizonte encaminhou à Prefeitura de BH um ofício para que a abertura parcial de restaurantes e bares seja permitida em meio à pandemia do novo coronavírus. Atualmente, eles oferecem somente o serviço de entrega. O presidente do órgão, Paulo César Pedrosa, quer que esse tipo de comércio receba tratamento igual ao que se dá às padarias, consideradas essenciais. ) deencaminhou àum ofício para que a abertura parcial de restaurantes e bares seja permitida em meio à pandemia do novo coronavírus. Atualmente, eles oferecem somente o serviço de entrega. O presidente do órgão,, quer que esse tipo de comércio receba tratamento igual ao que se dá às padarias, consideradas essenciais.





12:53 - 21/04/2020 Policial reformado surta e destrói guichê da Gontijo na rodoviária de BH Vossa Excelência (Alexandre Kalil (PSD), prefeito de BH, a solicitação de autorização para funcionarmos pelo menos pela metade da nossa ocupação, seja em restaurantes, bares ou lanchonetes, com todos os procedimentos sanitários de saúde, com água, sabão, álcool em gel, controle na nossa entrada. Queremos, prefeito, o mesmo tratamento que se dá, que está se dando, às padarias de Belo Horizonte", disse Paulo César, em vídeo divulgado na última semana nas redes sociais. "Estamos encaminhando à(PSD), prefeito de, a solicitação de autorização para funcionarmos pelo menos pela metade da nossa ocupação, seja em restaurantes, bares ou lanchonetes, com todos os procedimentos sanitários de saúde, com água, sabão, álcool em gel, controle na nossa entrada. Queremos, prefeito, o mesmo tratamento que se dá, que está se dando, às padarias de", disse, em vídeo divulgado na última semana nas redes sociais.





O pedido, porém, ainda não surtiu efeito. Nessa segunda-feira, Kalil disse que a orientação pelo isolamento social horizontal segue, e que a reabertura de estabelecimentos ainda não está nos planos.





“Não temos ainda a data de saída dessa pandemia, da flexibilização. Não temos porque a mesma técnica, a mesma ciência, que aqui prevalece de entrada será usada para saída desta pandemia. Isso não é feito de qualquer maneira, isso é feito com responsabilidade, com matemática, com probabilidade e estatística e, principalmente, consciência”, disse o chefe do Executivo municipal.





O comércio geral em BH está praticamente fechado devido à pandemia desde 17 de março. As medidas vão se intensificar nesta quarta-feira, quando o uso de máscaras será obrigatório em espaços públicos e nos estabelecimentos essenciais que estiverem em funcionamento, como bancos, supermercados e farmácias.





Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgados nesta terça, o coronavírus já matou 44 pessoas e infectou 1.230 em solo mineiro. Os casos suspeitos chegam a 76.480 no estado. BH concentra o maior número de mortos confirmados de Minas: oito.