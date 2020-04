Policial reformado surta e destrói guichê da Gontijo na rodoviária de BH

Passageiro não aceitou negativa da empresa para remarcar a passagem e destruiu os vidros do local (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um policial reformado de 75 anos foi preso na manhã desta terça-feira depois de depredar um guichê da Viação Gontijo no terminal rodoviário de Belo Horizonte. De acordo com informações da administração do local, o idoso não conseguiu remarcar uma passagem gratuita para a cidade de Vitória, agendada previamente para 5 de maio, e destruiu as instalações de vidro com uma marreta de construção civil.

O idoso foi à rodoviária inicialmente tentar remarcar sua passagem na noite de segunda-feira, mas não conseguiu. Nesta terça-feira, depois de outra vez não obter a antecipação da volta para Vitória, ele atacou o local. Funcionários do local se assustaram com o barulho, mas ninguém se feriu.





Depois de destruir a estrutura, o policial foi interceptado por seguranças da rodoviária até a chegada da Polícia Militar, que fez ocorrência. Ele foi encaminhado para a 6ª Companhia do 1º Batalhão da PM, na Rua Carijós, no centro da capital.





Depois de perícia realizada no local, a Gontijo interditou o guichê. Faxineiros da rodoviária fizeram a limpeza dos cacos de vidro.

O Estado de Minas tentou contato com a administração da Gontijo, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.