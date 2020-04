Depois de 16 horas de estrada, estudantes quilombolas mineiros chegam ao Brasil

Quilombolas Isac e Isaura ao lado das amigas Larissa e Michelle (foto: Arquivo pessoal) Uma verdadeira aventura. Assim pode ser definida a primeira parte da viagem de retorno a Minas Gerais dos irmãos quilombolas Isac e Isaura dos Santos Lopes, de 27 e 20 anos, que vivem no Vale do Rio Doce. Eles estavam em Córdoba, na Argentina, para estudar espanhol. Mas, devido à pandemia da COVID-19, tiveram as aulas suspensas e precisaram contar com a ajuda de amigos para voltar ao Brasil.









“Nós levamos comida de casa e compramos alguma coisa em lanchonetes pelo caminho”, contou Isac.





Vencida a primeira etapa, eles sequer descansaram. Já na noite desta segunda-feira, partiram de táxi de Uruguaiana rumo a Porto Alegre. Pela frente, mais 632 quilômetros.





Em Porto Alegre, os estudantes mineiros vão diretamente ao Aeroporto Salgado Filho. A intenção é encontrar um encaixe em algum voo com destino a Belo Horizonte.





“Queremos pegar o voo na quarta-feira pela manhã, que ficará mais barato. Se tudo der certo, quarta-feira à estaremos em casa, no Quilombo do Suaçuí, localizado no limite dos municípios de Coluna e Paulistas, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais”, disse Isaura.





Na viagem a Porto Alegre, os irmãos mineiros são acompanhados da sul-mato-grossense Larissa e da capixaba Michelle, que também estavam na Argentina.