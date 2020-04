Estudantes mineiros deixam Argentina e iniciam aventura para voltar ao Quilombo do Suaçuí

Isac Lopes com as amigas Larissa (MS), Michelle (ES), a irmã Isaura e Conceição (RS), na rodoviária de Córdoba-ARG (foto: Arquivo pessoal) O começo do fim de um sofrimento em meio à pandemia da COVID-19. Depois de três semanas de espera, os irmãos mineiros Isac e Isaura dos Santos Lopes, de 27 e 20 anos, respectivamente, conseguiram deixar a Argentina neste domingo à noite. Em três dias, eles estarão de novo em casa, no Quilombo do Suaçuí, na limite dos municípios de Coluna e Paulistas, no Vale do Rio Doce, em Minas.









Com a ajuda diretora da escola, a brasileira Fátima Maria Vieira, os estudantes conseguiram as passagens para voltar ao Brasil de ônibus. A primeira parada será em Uruguaiana. Depois, Porto Alegre. Os irmãos passarão duas noites no Aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, e só na quarta-feira seguirão viagem rumo a Belo Horizonte, de avião.





Isac e Isaura contam que receberam uma ajuda financeira para cobrir os custos com alimentação e de deslocamento até Quilombo do Suaçuí.





A viagem é descrita por Isac como uma odisseia. “Será um longo caminho até chegarmos em casa. Além dos trechos de ônibus, teremos que dormir duas noites no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para podermos pegar um voo mais em conta. A chegada a Belo Horizonte será na quarta-feira pela manhã”, conta.





Eles já pensam, também, na quarentena que farão ao chegar em casa. “Nossa volta pra casa é muito arriscada por causa do tempo de exposição. Mas é melhor estar com o tronco onde estão minhas raízes, em meu quilombo. Sinto que agora está mais perto de terminar o pesadelo e poder ajudar mais a minha comunidade.”