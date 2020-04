Especialmed enviou colocou toda a estrutura física e de pessoal à disposição das autoridades de saúde de Belo Horizonte. (foto: Especialmed/Divulgação)

Voltadas para a população que procura atendimento médico particular, mas não pode pagar pelos planos de saúde, as clínicas populares se multiplicaram nos últimos anos oferecendo seviços a baixo custo. Em tempos de pandemia, as instituições dessa natureza com sede em Belo Horizonte adotaram medidas contra o novo coronavírus para continuarem operando, na medida do possível, dentro da normalidade.





Localizada nas imediações da Praça Raul Soares, no Barro Preto, a Clínica Especialmed dividiu suas instalações em duas áreas, com uma parte exclusiva para o atendimento de pacientes com sintomas da COVID-19 e problemas respiratórios, além de realizar teste rápido para detectar a doença. Na outra parte, o atendimento à população segue normal.





Além disso, a clínica enviou carta à Secretaria Municipal de Saúde (SES) colocando toda a estrutura física e de pessoal à disposição das autoridades de saúde de Belo Horizonte para uma eventual necessidade.





Presente em diferentes partes do Brasil, a Dr. Consulta possui três unidades na capital mineira, mas, diante da pandemia, decidiu concentrar os atendimentos na filial do Bairro Funcionários.





''Com a chegada do coronavírus, tomamos diversas medidas para garantir a segurança de nossos colaboradores e pacientes que passam diariamente pelo centro médico. Adotamos protocolos de atendimento diferenciados para aqueles com sintomas de gripe e coronavírus, que são identificados logo na entrada da clínica e colocados para atendimento em uma sala separada. Todo o corpo clínico está reforçando as regras de higienização das salas e utilizando máscaras e luvas durante triagem e atendimento para consultas e exames'', esclarece Felipe Drummond Tanos Lopes, coordenador médico da Dr. Consulta em BH.





A rede optou por aumentar o tempo entre as consultas para evitar a aglomeração de pessoas nas salas de espera, além de disponibilizar álcool em gel e máscaras faciais de proteção para quem entra na unidade.





''Estamos, sim, com uma procura maior de pacientes com queixas respiratórias, sintomas de gripe e suspeita de coronavírus. Por conta disso, todo o corpo clínico, independentemente da especialidade, está reforçando as regras de higienização das salas e utilizando máscaras e luvas durante os atentimentos e exames'', acrescenta.





Para aqueles que preferem não sair de casa, a Dr. Consulta oferece a opção da telemedicina, disponiblizada em 11 de março para todo o Brasil com 20 especialidades médicas, incluindo um antendimento específico para casos de novo coronavírus.





Voltada para o pronto atendimento de urgências leves, a Doutor Agora, no Bairro Boa Viagem, segue os mesmos protocolos de segurança, encaminhando os pacientes com sintomas gripais ou suspeita de COVID-19 para um ambiente à parte.





O Pronto Atendimento Doutor Agora é especializado no atendimento de pacientes com quadro de síndrome gripal e que demandam avaliação médica. A unidade também possui um equipamento de ultrassonografia capaz de permitir a visualização precoce de alterações pulmonares.





Presente na Região Norte de BH, a UniClínica informou, no início de março, a adoção de medidas para fins de precaução na proliferação do vírus. Entre elas, a disponibilização de álcool em gel, reforço na limpeza de cadeiras, corrimão, banheiros, consultórios e demais instalações, distribuição de máscaras cirúrgicas, além de ajustar protocolos de atendimento com o objetivo de reduzir o tempo de permanência dos pacientes sintomáticos dentro da clínica.





Localizada em Venda Nova, a clínica realiza exames de detecção do novo coronavírus exclusivamente sob agendamento, mediante pedido médico.