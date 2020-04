Feriado pode ter chuvas em todas as regiões mineiras; veja a previsão

(foto: Reprodução/Public Domain Pictures )

Já estamos na segunda metade do mês de abril, mas as chuvas persistem em Belo Horizonte. Nesta segunda e terça-feira, que muita gente terá como descanso em razão do feriado de Tiradentes celebrado no dia 21, pancadas de chuva isoladas podem cair na capital mineira, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Inmet, a temperatura na segunda-feira deve variar entreNa terça, elevação de 1° na previsão, e os termômetros devem marcar entre 14°C e 27°C.

Os ventos, nos dois dias, serão de intensidade fraca a moderada, de aproximadamente 10 quilômetros por hora. A chuva esperada pode acontecer, sobretudo, no início da manhã e no fim da noite.

Outras cidades

Assim como em Belo Horizonte, outras grandes cidades mineiras devem ter tempo nublado com possibilidade de chuva no feriado prolongado.

Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, os termômetros vão marcar entre 13°C e 23°C, com maior chance de precipitação também no início da manhã e no fim da noite.

Quanto à pluviosidade, a previsão de Juiz de Fora é a mesma de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, que também terá sol entre nuvens. Lá, no entanto, tudo indica que fará mais calor: mínima de 19°C e máxima de 29°C.

Já no Norte do estado, Montes Claros também terá céu nublado, com temperatura entre 18°C e 29°C. A chuva, porém, tem maior chance de cair no período da tarde, entre meio-dia e 15h.

Pequena chance de precipitação durante a manhã e à noite: esse é o cenário de Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, onde os termômetros devem marcar de 12°C a 24°C.

Entre todas as regiões mineiras, a com maior chance de chuva é o Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, água pode cair do céu a qualquer momento, mas há maior possibilidade durante a tarde, tanto na segunda quanto no Dia de Tiradentes. Nesse primeiro dia, há chance até mesmo de tempestades isoladas. Já a temperatura varia entre 17°C e 27°C.