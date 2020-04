Noite de sábado é de chuva em alguns bairros de BH

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)

O início a noite deste sábado (18) é deem alguns bairros de Belo Horizonte. No último boletim divulgado pela, às 17h,nas regiões da, de 20 milímetros, até às 23h, em todas as regionais. A temperatura mínima registrada hoje foi de 15ºC e a máxima 25ºC.deverá sercom muitas núvens na parte da noite e. A temperatura tende a variar entre 18°C e 23°C.Segundo previsão do Instituto Mineiro de Águas (Igam), em alerta válido até sábado, acumulados mais significativos de chuva estarão concentrados no Centro e Norte do estado, podendo atingir o Nordeste de Minas, com acumulados gerais previstos entre 40 e 60 milímetros e possíveis picos de 80 milímetros.