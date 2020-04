Tempo firme no fim de semana em BH. Chuvas do Centro ao Norte de MG

Tempo aberto na capital mineira e sem chuvas na maior parte da cidade (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Céu claro e sem nuvens dará lugar à nebulosidade no domingo (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

O fim de semana deve ser dena capital mineira. Neste sábado (18), o dia amanheceu aberto e assim deve prevalecer na maior parte da cidade, mas a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para aumento de, com possibilidade deA temperatura mínima registrada na capital foi de 15°C e se eleva até o meio do dia à máxima esperada, de 25°C. No domingo, o dia deverá ser, com muitas núvens na parte da noite e sem previsão de chuvas. Atende a variar entre 18°C e 23°C.Segundo previsão do Instituto Mineiro de Águas), em alerta válido até sábado, acumulados mais significativos de chuva estarão, podendo atingir o Nordeste do estado, com acumulados gerais previstos entre 40 e 60 milímetros e possíveis picos de 80 milímetros.