Torcedores doam cestas básicas a comunidades carentes da Grande BH

A torcida se organiza mais do que nunca, entra em campo sem enxergar a camisa do adversário e parte para ajudar na vitória contra o novo coronavírus. No maior espírito solidário, a GDR Alvinegra faz jus à sigla - Garra, Determinação e Respeito - e recolhe cestas básicas para ajudar famílias necessitadas, em Belo Horizonte e cidades vizinhas, no momento em que a COVID-19 apavora o mundo e deixa muitas cozinhas sem mantimentos.









Emocionado com relatos que ouviu, Bocão adianta que a situação de muitas famílias dá força à GDR Alvinegra para continuar no campo social: "Vi uma senhora nos seus 70 anos chorando e dizendo que não tinha nada para comer". Esse "jogo", garante, desconhece rivais. "Havia gente recebendo a cesta básica com a camisa do Flamengo, um dos nossos grandes adversários. Não importa se a pessoa torce por Cruzeiro, São Paulo ou outro time. Vale agora a união", avisou.





O objetivo dos alvinegros é marcação cerrada contra os problemas que chegam com a doença e, para tanto, convocam torcedores das filiais da GDR em outros municípios mineiros. "Muitos preferem doar alimentos de forma anônima, outros recebem também assim. Não importa: o que vale é a entrega do alimento, para a panela não secar", afirmou o atleticano, certo de que há o tempo de torcer e o de ser solidário. Voluntários interessados podem entrar em contato pelo email diretoriagdralvinegra@gmail.com