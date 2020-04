Após ordem de presídio, dupla tenta matar mulher com espingarda e também vai presa

(foto: Polícia Civil/Divulgação)



Dois homens foram presos na manhã deste sábado, suspeitos de tentarem matar uma mulher por disputa de pontos de tráfico de drogas. A polícia acredita que o crime tenha sido ordem de detentos. A prisão foi feita em Galileia, no Vale do Rio Doce, durante a Operação Inconfidentes, deflagrada pela Polícia Civil.









Segundo a delegada Fernanda Dourado, a vítima ficou internada em estado crítico. “Ela foi gravemente alvejada por um disparo de arma de fogo na face, deixando-a com sequelas graves. Pelos levantamentos que fizemos, provavelmente, a ordem para que ela morresse veio de dentro do presídio”, revelou.





Foram cumpridos dois mandados de prisão. Os suspeitos vão responder por tentativa de homicídio e envolvimento com tráfico de drogas. A operação contou com o apoio da Polícia Militar e policiais civis de Galileia e Conselheiro Pena. Os homens encontram-se à disposição da Justiça no Sistema Prisional de Tarumirim.