Ver galeria . 11 Fotos A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte intensificou as medidas restritivas à orla da Lagoa da Pampulha (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte intensificou as medidas restritivas à orla da Lagoa da Pampulha, um dos principais pontos públicos de atividade física da capital mineira, como forma de prevenção à pandemia do novo coronavírus. Como resultado, o movimento no local na manhã deste sábado foi praticamente nulo. de Belo Horizonte intensificou as, um dos principais pontos públicos de atividade física da capital mineira, como forma deà pandemia dos. Como resultado, o movimento no local na manhã deste sábado foi praticamente nulo.









Segundo a Guarda Municipal, essas medidas serão tomadas em todos os fins de semana a partir deste feriado, até segunda ordem. O Estado de Minas esteve na orla da Lagoa da Pampulha, nos últimos dois fins de semana e se deparou com dois cenários em meio à pandemia do novo coronavírus.





Um primeiro, em 5 de abril, de desrespeito ao isolamento social orientado pela prefeitura e órgãos de saúde, com o local cheio, e o segundo (no dia 11) com maior adesão à medida, com a movimentação mais branda e com poucas pessoas, já com algumas restrições em prática. Na manhã deste sábado, com direito a céu aberto, poucas pessoas passavam pelo local.





Poucas pessoas utilizavam máscaras de proteção (a reportagem do Estado de Minas, incluindo repórter, fotógrafo e motorista, utilizou o equipamento). A partir da próxima quarta-feira, passará a valer um decreto que obriga o uso de máscaras nas ruas e nos estabelecimentos da capital mineira. Somente os serviços essenciais, como supermercados e bancos, estão permitidos de funcionar.





O prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), disse na última quinta-feira que também vai endurecer ainda mais as regras de distanciamento e isolamento social em vigor na cidade. No entanto, os primeiros dias de exigência podem ser mais educativos e menos punitivos.



As medidas de enfrentamento ao coronavírus começaram a ser tomadas na capital mineira em 17 de março deste ano.





De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgados na manhã deste sábado, 39 pessoas morreram por causa da COVID-19 no estado. Desses óbitos, oito foram registrados em BH.



Também há 1.077 casos confirmados em solo mineiro e outros 72.991 em investigação. No Brasil, de acordo com números do Ministério da Saúde, 2.141 morreram de coronavírus, e 33.682 estão infectados.