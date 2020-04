Coronavírus: controle de qualidade causa atraso na entrega de testes em Ipatinga

(foto: Florian Plaucheur/AFP)

Com previsão de entrega para esta semana, a Prefeitura de Ipatinga, no Vale do Rio Doce, ainda não recebeu os 1,6 mil testes para identificação do novo coronavírus. Segundo o Executivo municipal, o problema ocorre por conta da padronização do processo de produção chinês.

De acordo com a prefeitura, a empresa fornecedora, que importa os testes do país oriental, informou que as autoridades sanitárias chinesas queremTal fator acarretaria empara a saúde pública do município.

Os 1,6 mil foram comprados pela Prefeitura de Ipatinga a partir de doação do Ministério Público. Segundo o governo local, a promotoria está ciente do atraso.

Ipatinga tem, conforme o último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, seis casos confirmados da COVID-19, sem registro de mortes.