COVID-19: secretário de Saúde pede demissão em Juiz de Fora

Secretário ocupava o cargo desde junho de 2019 (foto: Divulgação/ Prefeitura de Juiz de Fora)

(PJF) publicou nesta quarta-feira (15), no atos do governo, a exoneração do. De acordo com nota da assessoria, Márcio Itaboray entregou o pedido de demissão ao prefeito Antônio Almas, nesta terça-feira (14).