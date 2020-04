Rede Minas vai transmitir aulas da rede estadual a partir de maio

A secretária de Educação é a terceira integrante do Executivo estadual a ser ouvida pelos deputados estaduais após o início da pandemia. (foto: Willian Dias/ALMG)

Adaptações

vai veicular, a partir devoltadas aos estudantes da, cujas atividades presenciais estão suspensas em virtude da pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (15) pela. As transmissões fazem parte de umapresentado pela chefe da pasta durante reunião com deputados estaduais, na. As videoaulas serão transmitidas também pelo canal do governo estadual no YouTube.As aulas devem ocupar cerca de. De acordo com a secretária de Educação, serão. Depois, haverápara que os professores possam, em tempo real, dúvidas dos alunos. “Não adianta o aluno receber o material se não garantirmos a troca entre estudantes e professores”, explicou.As aulas transmitidas pela Rede Minas serão a terceira etapa do cronograma de atividades remotas das escolas estaduais. Nessa terça-feira, parte dos profissionais da área voltou ao trabalho . Embora a maioria deles esteja em regime de home office, alguns servidores, como os auxiliares de serviços da educação básica, precisam desempenhar suas funções presencialmente.A projeção da pasta é, por meio da Rede Minas, cerca deda rede pública. As escolas estaduais de Minas Gerais têm 1,7 milhões de estudantes.Professores e gestores das unidades de ensino terão acesso aos planos de estudos no próximo dia 22, por meio do site da Secretaria de Educação. A ideia éosaos alunos a partir do diaDe acordo com Júlia Sant’Anna, embora haja muitos alunos sem acesso aos meios digitais de comunicação, a ideia da secretaria é, com as diversas formas de repasse dos conteúdos, atingir o maior número de estudantes possíveis. O estado quer articular, junto aos municípios, formas de entregar os materiais aos estudantes que não têm internet em casa.“Estamos bastante otimistas sobre as distintas estratégias de cobertura. Sabemos que nenhuma estratégia vai alcançar todos os alunos, mas nossa ideia é sobrepor as soluções”, explicou.Osserãopara alunos da. As teleaulas terão tradução eme os planos de ensino serão transformados em. Os estudantes das escolas indígenas também receberão os materiais em conformidade às especificidades da, falada por diversas tribos do estado.A Secretaria de Educação trabalha para lançar uma aplicativo móvel, voltado aos professores e alunos da rede estadual, para aprimorar o sistema de estudo domiciliar.A pasta já traça soluções para o retorno às aulas presenciais após o fim da pandemia. A ideia, segundo Júlia, é estabelecer formas deostratados durante as aulas remotas e, ainda,ossociais impostos pela