Mulher é presa após ser filmada espancando a filha de 7 anos em Montes Claros

Menina foi agredida com fios de uma extensão (foto: Polícia Civil/Divulgação)



Uma mulher, de 25 anos, foi detida em Montes Claros, no Norte de Minas, depois ser filmada agredindo a filha, de 7 anos, com um fio de extensão e socos na cabeça e em outras partes do corpo. Os atos de violência foram gravados pelo ex-companheiro (27) da agressora que também foi preso, pois, segundo a Polícia Civil, ele teria usado o vídeo para forçar uma reconciliação com a mulher e deixou de socorrer a criança.



Uma, de 25 anos, foiem, no Norte de Minas, depois ser filmadaa filha, de 7 anos, com ume socos na cabeça e em outras partes do corpo. Os atos de violência foram gravados pelo ex-companheiro (27) da agressora que também foi preso, pois, segundo a Polícia Civil, ele teria usado o vídeo para forçar uma reconciliação com a mulher e deixou de socorrer a criança.

Segundo a Polícia Civil menina sofreu lesões na boca, no tórax e nas pernas. Ela foi encaminhada para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros. A garota encontra-se sob os cuidados de uma tia e receberá atendimento psicológico.









A delegada Mônica Brandi explica que a tortura é uma modalidade penal que pressupõe a prática do ato infligindo um grande sofrimento físico e mental na vítima (foto: Polícia Civil/Divulgação)



De acordo com os levantamentos policiais, o casal estava separado havia cerca de um ano e existia medida protetiva em favor da mulher, com o homem não podendo se aproximar da casa dela.

A Policia Civil informou que o ex-companheiro da suspeita informou que, na segunda-feira, quando foi levar leite para os dois filhos, fruto do relacionamento com a mulher, presenciou as agressões contra a menina filmou a cena. Segundo a polícia, ele alegou que não socorreu a vítima “porque a menina não é filha dele”.





A delegada Mônica Brandi, responsável pela investigação, explica que a tortura é uma modalidade penal que pressupõe a prática do ato infligindo um grande sofrimento físico e mental na vítima. "Pelo vídeo enviado à Polícia Civil, é possível comprovar o grande sofrimento vivido pela vítima no momento em que era agredida", afirmou a delegada.





Em depoimento, a mulher disse ter sido a primeira vez que ela teria agredido a filha. Em entrevista, a advogada de defesa da suspeita argumento que as agressões a crianças foram incitadas pelo ex-companheiro da mulher. A advogada alegou ainda que sua cliente sofreu “perturbação psicológica” por parte do lavador de carros e que vai entrar com um pedido de habeas corpus a seu favor ainda nesta quarta-feira (15).