Garoto tenta pegar pipa com haste de ferro e sofre choque na Grande BH

O fato aconteceu na altura do número 135 da Rua Francisco Norberto Costa (foto: Reprodução/Google Street View)

Um pré-adolescente de 12 anos ficou ferido nesta terça-feira (14) ao sofrer um choque no Bairro Nacional, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítimaque estava agarrada na fiação elétrica. O jovem tentou resgatar o brinquedo com umamas encostou nose sofreu o acidente.

De acordo com a corporação, o menino sofreu um corte profundo em uma das mãos. Ele estava consciente no momento do socorro, mas reclamava de muitas dores no corpo.

A mão do jovem quem chamou os bombeiros. Ela acompanhou o filho até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, onde a vítima ficará internada.

O fato aconteceu na altura do número 135 da Rua Francisco Norberto Costa.