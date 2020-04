Coronavírus: profissional de saúde de São Tomás de Aquino, no Sul de Minas, morre no interior de SP

Um fisioterapeuta da rede municipal de saúde de São Tomás de Aquino, no Sul de Minas, morreu neste domingo (12) por complicações causadas pelo coronavírus. Weslei Leite Soares de Oliveira, de 34 anos, faleceu em Franca, no interior de São Paulo, onde tinha ido fazer teste para detectar a COVID-19.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Franca, Weslei chegou no município na última quinta-feira (9) para fazer o exame do coronavírus, quando passou mal e foi internado na Santa Casa da cidade. Horas depois de sua morte neste domingo, o resultado do teste saiu como positivo para a COVID-19. Ainda segundo a pasta, o fisioterapeuta tinha comorbidades, como pré-diabetes, obesidade e cardiopatia prévia.