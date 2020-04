Curado da COVID-19, engenheiro mineiro deixa hospital sob aplausos na Espanha

Humberto Rezende saiu sob aplausos do hospital, na Espanha, onde estava em tratamento da COVID-19 (foto: Print/ Vídeo) engenheiro de telecomunicações, Humberto Rezende, de 50 anos, deixou o hospital em Madri, capital da Espanha, onde estava internado com a COVID-19. Foram três semanas para se recuperar após ser infectado com o novo coronavírus. Humberto é natural de Pouso Alegre, no Sul de Minas. O engenheiro mora na Espanha há dois anos com a esposa e o filho. Sob aplausos, o, de 50 anos, deixou o hospital em, capital da, onde estava internado com a. Foram três semanas para se recuperar após ser infectado com o. Humberto é natural de, no Sul de Minas. O engenheiro mora na Espanha há dois anos com a esposa e o filho.





"Hoje é um dia de muita felicidade para toda a minha família. Meu Irmão recebeu alta do hospital e está indo pra casa. Já não precisa mais do respirador. Agradecemos do fundo dos nossos corações as orações de todos. Temos certeza absoluta que a cura dele foi fruto destas orações, e do trabalho incansável dos médicos e enfermeiras que cuidaram dele, e de tantos outros. Continuemos em oração por todos aqueles que sofrem desse mal e pelas famílias que perderam seus entes queridos", escreveu Henrique em mensagem enviada nesta quarta-feira (8).

Depoimento

Ainda quando estava internado e respirando com o auxílio de aparelhos, o engenheiro fez questão de gravar um depoimento e enviar aos parentes no Brasil para contar que a COVID-19 não era uma 'gripezinha'.





“Meu nome é Humberto. Moro aqui em Madri e há algumas semanas eu contraí o COVID-19. Estou em recuperação. Os hospitais aqui são excelentes. Todo mundo está trabalhando muito forte para cuidar das pessoas. A situação é muito complicada, não é uma gripezinha, a pneumonia é muito rápida e afeta muito grave as pessoas”, contou no vídeo ainda internado no hospital.





“Eu queria dizer para todo mundo se cuidar muito e ficar em casa, a gente tem que ajudar o sistema da saúde para aguentar a pressão nesse momento. Então tem que ficar em casa, proteger as pessoas e o sistema de saúde. Fiquem bem, um abraço a todos”, finalizou o vídeo divulgado no 11º dia de internação.