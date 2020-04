ONG ajuda famílias carentes durante pandemia

Os voluntários estavam usando Equipamentos de Proteção Individual para evitar a propagação do COVID-19 (foto: Nathália Farnetti)

por meio de

causada pelaagravou as condições de vida de várias, agora amparadas por gestos de solidariedade. Na R, avem promvendo ação emergencial para auxiliar moradores em situação mais precáriadoações deNo último sábado (4), a ONG fez entregou parte desses. “Com a ajuda do, mapeamos as regiões atendidas e realizamos um cadastro das famílias mais necessitadas”, contaSegundo, houve auxílio a comunidades de“Com a crise financeira que veio com o, as famílias que têm menos condições ficaram ainda mais prejudicadas ”, relata.A voluntária explica que aatua principalmente em cidades do, entretanto, precisou adiar missões em razão do. As Secretarias de Saúde das cidades em que atrabalha recomendaram que a viagem fosse temporariamente adiada.



“A gente tinha muitos litros de leite que estariam vencendo agora, em abril. Então, surgiu a crise do coronavírus e muitos autônomos não estavam conseguindo trabalhar como antes. Assim, a gente começou a ter muita demanda dos lugares mais carentes de BH”, explicou.



Segundo ela, a ONG planeja fazer uma ação em Ribeirão das Neves, onde fica o galpão em que a organização guarda as cestas básicas e kits. Para que isso ocorra, porém, a Amigos de Minas precisa de mais doações.

Fundada em 2001, a Amigos de Minas realiza trabalho de amparo arenda no Norte de Minas Gerais, em cidades que apresentam um dos menores IDH do estado. As missões ocorrem, normalmente, de três em três meses.





A ação do último sábado atuou em seis comunidades da capital (foto: Nathália Farnetti)

Como doar



A ONG recebe doações monetárias e produtos. Por meio do site Amigos de Minas é possível enviar ajuda em dinheiro.



A voluntária informa que o kit limpeza custa R$ 22, e o kit higiêne custa R$8,00. As cestas básicas, R$ 48.



Produtos necessários para cada kit e a cesta:

kit higiene: um creme dental, uma escova de dente, dois rolos de papel higiênico e dois sabonetes



kit limpeza: um detergente, uma água sanitária ou um cloro desinfetante, dois sabões em barra, uma esponja e um álcool gel 70º



Cesta básica: 10Kg de arroz, 2Kg de açúcar, 3Kg de canjiquinha, 2Kg de fubá, 2Kg

de feijão 1kg e macarrão, 1kg de sal e 2 litros de óleo.



Banner oficial da Ação (foto: Reprodução Amigos de Minas)





