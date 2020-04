Coronavírus: Minas Gerais recebe doação de 115 mil produtos da PepsiCo

Produtos serão distribuídos a hospitais, entidades e comunidades carentes do estado (foto: PepsiCo/Divulgação)

Oito toneladas de produtos alimentícios serão doados ao estado de Minas Gerais pela PepsiCo até quarta-feira. De acordo com a empresa, serão 115 mil unidades de aveia, água de côco, biscoitos, achocolatados e outros produtos fabricados que estarão à disposição das famílias em situação de maior vulnerabilidade durante o período de pandemia do coronavírus.





As doações serão repassadas ao Mesa Brasil, do SESC – rede nacional de bancos de alimentos contra a fome – que fará a distribuição às comunidades menos favorecidas, além de hospitais, UPA's e outras organizações prejudicadas pela falta de suprimentos nesse período de pandemia. De acordo com o planejamento da empresa, serão beneficiadas instituições e famílias localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A empresa levou em questão justamente os locais mais afetados pelo Covid-19. Com mais de 500 casos suspeitos, Minas já teve nove mortes confirmadas até o momento. A companhia privilegiará inicialmente o Nordeste e o Sudeste para outras 600 mil doações de produtos. Além de Minas, outros estados beneficiados serão Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. A empresa tambem anunciou que repassará outras 115 mil refeições no país. Elas também serão distribuídas pelo Mesa Brasil.





'Este é um momento que exige colaboração e resiliência. Temos a certeza de que juntos vamos enfrentá-lo, buscando as melhores soluções possíveis', afirma o CEO da PepsiCO no Brasil, João Campos.