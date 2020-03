Coronavírus: PM arrecada doações para ajudar a equipar hospital de campanha em BH

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) começou a arrecadação interna e externa de materiais para a instalação do hospital de campanha em combate ao novo coronavírus que está sendo construído em um dos principais locais de exposições em Belo Horizonte, o Expominas.

A lista de elementos necessários vai desde equipamentos médicos, materiais de higiene e de escritório e ultrapassa a marca de 450 mil itens.









Porta-voz oficial da PMMG, o major Santiango deu mais detalhes sobre a atuação da corporação na arrecadação de materiais e construção do hospital de campanha em BH. “Nós da PM temos feito a gestão das obras para combate ao coronavírus, contratando as empresas que as realizarão, auxiliando em arrecadação e transporte de materiais e até mesmo na mão de obra da construção”, afirmou.





O major acrescentou que todos os estudantes do curso de soldado que ainda não tinham permissão para realizar o policiamento nas ruas tiveram as atividades interrompidas para atuarem neste serviço de auxílio, a fim de que BH possa receber leitos com a máxima urgência que o caso incide.





Major Santiago fez questão de ressaltar a parceria da PM com a Secretaria de Saúde para levantar novas áreas com infraestrutura favorável a instalação de leitos e hospitais provisórios. “Hotéis, galpões, hospitais com leitos ociosos, todos são nosso foco no momento”, concluiu.

*Estagiario sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira